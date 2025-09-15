Marsala, completata la prima fase per il ripristino del cimitero di Cutusio

Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi il Comune di Marsala ha concluso la prima fase della procedura per un partenariato pubblico-privato per il cimitero di Cutusio.

I via ai lavori della struttura risalgono alla fine degli anni “90 del “900 e furono ultimati circa 20 anni fa. ma il camposanto situato nella parte nord di Marsala e non è stato mai utilizzato, tanto che a seguito di una prima vandalizzazione negli anni scorsi fu necessario un nuovo intervento di rifacimento dei locali.

Adesso sono due gli operatori economici che hanno presentato una manifestazione d’interesse così come era stato richiesta dal comune di Marsala: A&P Associati e Partners S.r.l. (Siracusa) e Italgeco Scarl (Roma), con quest’ultima che ha ottenuto il punteggio più alto.

Che cosa dovrebbe accadere adesso?

La prossima fase prevede l’avvio di una gara pubblica per l’individuazione definitiva del soggetto che si occuperà della realizzazione e gestione dell’opera. L’obiettivo è restituire funzionalità ad una struttura rimasta incompiuta per decenni.