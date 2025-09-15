Italgas non rispetta gli orari, a Marsala revocata ordinanza di lavori

Il Comando della Polizia Municipale di Marsala ha revocato l’ordinanza che autorizzava la società Italgas a eseguire lavori sul Lungomare Mediterraneo. La decisione è stata presa perché gli operatori non hanno rispettato gli orari previsti dall’ordinanza, che stabiliva l’avvio della sospensione del traffico con senso alternato solo dopo le ore 9, in modo da non interferire con l’uscita degli studenti dalle scuole. Il traffico caotico registrato questa mattina sul tratto, che funge da percorso alternativo alla chiusura di via Verdi (attualmente interessata dai lavori di riqualificazione del waterfront), ha reso necessario fermare temporaneamente i lavori. In accordo con il responsabile di Italgas, i lavori riprenderanno solo al termine degli interventi in via Verdi (previsti entro fine mese), garantendo così la viabilità alternativa e riducendo i disagi per cittadini e traffico locale.