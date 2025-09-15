Conclusa la prima Festa dell’Unità a Marsala

Si è conclusa la Festa dell’Unità del Circolo del Partito Democratico di Marsala, un evento di due giorni che ha segnato un momento di significato politico e di partecipazione attiva per la comunità locale.

“Riportare la Festa dell’Unità a Marsala è motivo di orgoglio e gratitudine. -ha dichiarato la segretaria del circolo, Linda Licari- È stato un impegno preso durante il nostro congresso, e la sua riuscita dimostra che il Partito Democratico vuole tornare a essere una casa per tutti. L’unità che abbiamo costruito non deve essere un semplice slogan, ma un impegno concreto fatto di dialogo e confronto, di partecipazione e impegno condiviso. Da qui ripartiamo, per arrivare in ogni periferia e quartiere di Marsala, dove i cittadini si sentono abbandonati”.

Il programma ha coinvolto esperti, politici e rappresentanti della società civile in un confronto schietto e costruttivo. Le discussioni si sono svolte attraverso tavoli tematici che hanno affrontato argomenti come:

Agricoltura e Crisi Idrica in Sicilia: un confronto sulla sostenibilità con l’onorevole Dario Safina e giovani esperti del settore.

Marsala al Bivio: un dibattito sulle criticità dell’amministrazione locale e le proposte per un “buon governo della città”, aperto a partiti e movimenti.

Valorizzazione dei Musei: una tavola rotonda che ha visto la partecipazione dell’onorevole Valentina Chinnici, Ernesto Raccagna e i referenti dei musei cittadini per discutere del turismo come volano di sviluppo.

Conflitti Globali e Diritti Umani: un’analisi delle complesse tematiche legate alle crisi in Ucraina e a Gaza, con il contributo dell’onorevole Pietro Bartolo, Sergio Lima e Sheila Melosu di Mediterranea Saving Humans.

Lavoro e Dignità: un dibattito sulla stagionalità e il turismo in Sicilia, con un focus sul salario minimo, che ha coinvolto esponenti sindacali e politici, con la partecipazione della presidente del PD Sicilia Cleo Li Calzi.

La Donna e lo Spazio Pubblico: una discussione sul ruolo delle donne nelle istituzioni e nella società, con la partecipazione di Cleo Li Calzi, di docente universitaria, avvocate, medica, e referenti di associazioni.

Il programma è stato arricchito dalla presentazione del libro “L’isola ribelle” di Serafina Ignoto con Claudia Marchetti e Giovanni Alagna e dalle letture di brani di Michela Murgia a cura di Stefania Pellegrino e Matilde Sciarrino.

L’evento ha visto la partecipazione di numerose figure istituzionali e dirigenti di partito locali e regionali e professionisti del settore informazione.

Dal tavolo politico si è evidenziato secondo i democratici lilibetani il fallimento del centro destra al governo della città e, il centro sinistra unito, con le forze civiche e tutte le forze propositive della città, si propone di avviare un progetto politico per Marsala.