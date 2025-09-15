Calcio: il Marsala 1912 acciuffa un pari a Sciacca

Alla prima gara di Campionato di Eccellenza, il Marsala 1912 non va oltre il pari sul campo dell’Unitas Sciacca. La prima azione rilevante è degli azzurri con Sferruzza, ma viene parato senza non pochi problemi dal portiere saccense. Nel ribaltamento di campo, il caos in area permette allo Sciacca di rendersi pericoloso in due occasioni. Nel secondo tempo l’arbitro concede un calcio di rigore al Marsala che Sferruzza si fa parare. Un atterramento porta il direttore di gara a concedere al Marsala un altro rigore che questa volta con Costa sblocca il risultato. Ma la gioia degli ospiti dura poco, perchè lo Sciacca pareggia i conti. “Faccio i complimenti ai miei giocatori ma purtroppo mi dispiace di non aver chiuso la partita, in ogni caso è stata una bella pagina di sport, ci siamo divertiti. Certo c’è l’amaro in bocca perchè il loro goal è il non avere chiuso la gara” commenta a fine gara Mister Chinnici.