Riapre il plesso Pestalozzi ma l’abolizione di Marsala Schola tiene banco

Riapre dopo oltre 5 anni, il plesso Pestalozzi di Piazza Caprera. Dopo lavori e lunghe pause, l’edificio è stato restituito all’Istituto Comprensivo “Sirtori” da cui dipende. Ad effettuare la consegna, oltre al Comune di Marsala anche l’Ente Marsala Schola. La seduta del Consiglio comunale del 10 settembre ha affrontate anche il tema della modifica del vigente statuto dell’Ente che si occupa dei servizi scolastici di competenza comunale. Nel corso degli anni la sua abolizione è più volte approdata in Aula, si è anche arrivati al voto ma non si è mai giunti ad una definitiva abolizione. All’inizio della sua sindacatura, Massimo Grillo si era schierato per la soppressione, passando poi ad una modifica che è approdata a Sala delle Lapidi.

Nel corso dell’ultima seduta, si è convenuto di rinviare il dibattito alla presenza del sindaco tenuto conto della modifica che avrebbe avuto una ricaduta sui servizi scolastici e sul personale dell’Ente. Tornando al Pestalozzi, la prima modifica che c’è stata anche annunciata dall’assessore al ramo Donatella Ingardia, l’edificio ospiterà per la prima volta classi di scuola media, mentre non vi sarà più collocato l’insegnamento della scuola dell’infanzia. Il 15 settembre prossimo, primo giorno di scuola effettivo per l’Istituto Comprensivo “Sirtori”, anche con la presenza del sindaco Grillo e dell’assessora Ingardia, ci sarà una sorta di inaugurazione dopo anni di chiusura a causa dell’instabilità del suolo. L’edificio ospiterà 4 classi di scuola primaria e i rimanenti locali verranno occupati da classi di scuola media. Si tratta di un ritorno ad una sorta di vivacità della zona che negli ultimi anni, anche precedenti all’attuale Amministrazione, aveva avuto un miglioramento sostanziale con una illuminazione stradale e con una cura del verde più attenta rispetto ad esperienze passate. Ora, grazie anche alla riapertura del plesso, Piazza Caprera potrà riprendere una vita pedonale, visto che si era trasformata solo in una rotonda per il transito veicolare.