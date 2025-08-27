‘A Scurata, l’omaggio a Pino Daniele si sposta a San Pietro. Il 30 Alessio Piazza alle Saline Genna

Il concerto dal titolo: “Alleria – omaggio a Pino Daniele” con gli arrangiamenti e la direzione musicale di Aldo Bertolino, diversamente da quanto comunicato in precedenza, non si terrà nel teatro a mare “Pellegrino 1880, ma all’interno del complesso monumentale San Pietro. Lo spettacolo si svolgerà alla stessa ora: ossia alle 19,30. A decidere il cambiamento, a causa del fatto che si attendono proprio domani, giovedì 28 agosto, forti folate di vento, è stato il Movimento artistico culturale città di Marsala – M.A.C., che da otto anni organizza la Rassegna “’a Scurata cunti e canti al calar del Sole – Memorial Enrico Russo”.

Giovedì insieme ad Aldo Bertolino si esibiranno: Dario Li Voti – Batteria; Gianluca Pantaleo – Basso; Dario Silvia – Piano elettrico e Tastiere; Fabrizio Coppola – Chitarre e Voce; Gregorio Caimi – Chitarre; Aldo Bertolino – Tromba e flicorno; e le voci di Riccardo Sciacca e Giuliana Pantaleo. Biglietti on line su: https://mac.organizzatori.18tickets.it/event/43497

Sabato 30 agosto la rassegna tornerà nel teatro a mare “Pellegrino 1880”, presso le Saline Genna della riserva naturale dello Stagnone di Marsala dove alle 21,15 Alessio Piazza che porterà in scena il suo spettacolo “Le Vispe Terese”, che nei mesi scorsi è stato rappresentato anche a New York. A chiudere il cartellone, domenica 31 agosto alle 19,30, sarà il concerto: “Franco Battiato Tribute: la “cura” dell’eterno” con la speciale partecipazione di Rita Botto e Mario Venuti.

Oltre al main sponsor Cantine Pellegrino, l’VIII Rassegna, “’a Scurata Cunti e Canti al Calar del Sole – Memorial Enrico Russo”, conta sul patrocinio del Comune di Marsala, dell’Assemblea regionale siciliana e dell’assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione siciliana e sulla collaborazione con il parco archeologico “Lilibeo Marsala”. Tra gli sponsor e partner anche: Savise Express, Imera Imballaggi, Medipower, Zicaffé, Marsala Vacanze We Love Marsala, Molini del Ponte, Casa di cura Morana e Morana Salus e Catalano Legnami