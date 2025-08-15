Marsala, “Immondizia invade la carreggiata in contrada Ventrischi”

E’ sotto agli occhi di tutti, soprattutto dei residenti, cosa accade in alcune zone e quartieri della Città. Stavolta siamo in contrada Ventrischi, a Marsala, nel tratto di strada che dalla rotonda porta al Santuario delle Perriere. Lo scenario è, come viene definita dall’attivista 5 Stelle Vito Reina, una vergogna visiva per coloro che la percorrono per recarsi al Santuario: rifiuti non correttamente differenziati e abbandonati sul ciglio della strada e nei terreni adiacenti. “Al fine di evitare situazioni di insalubrità del luogo che potranno solo peggiorare, ho già chiesto da tempo alle autorità predisposte, ma senza purtroppo ottenere riscontro – afferma Reina -. Bisognerebbe provvedere subito per rendere l’area decente e percorribile dato che l’immondizia invade anche la carreggiata”. Un messaggio diretto alle autorità, al Comune e alla società che gestisce la raccolta dei rifiuti.