Trapani: si schianta contro un muro, muore 46enne valdericino

Un tragico incidente nelle prime ore del mattino, intorno alle 4, a Trapani. Precisamente in via Virgilio un uomo ha perso il controllo della sua vettura, ancora per cause ignote, e si è schiantato contro un muro. L’impatto è stato violento e sembra che non ci sia nessun segno di frenata. Ci si chiede se sia stato un malore o un colpo di sonno, ma sarà probabilmente l’autopsia a chiarirne il motivo. A perdere la vita è stato il 46enne Antonio Coppola, originario di Valderice. Sembra che l’incidente sia autonomo e che non ci siano altri mezzi coinvolti. Giunti sul posto i sanitari del 118 non hanno fatto altro che decretarne il decesso. I rilievi dello scontro mortale sono stati effettuati da Polizia Municipale e Carabinieri.