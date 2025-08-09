Sconcerto a Tre Fontane (frazione di Campobello di Mazara) per quanto accaduto in un ristorante. Un lavoratore, addetto alla cucina, è stato raggiunto all’interno del locale da 5 persone che lo hanno piu’ volte colpito con bastoni. I clienti che erano seduti a consumare la cena, per la paura, sono fuggiti. Potrebbe trattarsi di una vera e propria azione collettiva contro l’uomo, una sorta di spedizione punitiva. Sono intervenute due ambulanze del 118 per prestare le prime cure alla vittima e i carabinieri. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Castelvetrano. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto anche tramite la visione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.