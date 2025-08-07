All’aeroporto di Birgi sciopero dei taxi: “Ci cambiano di corsia, manca la sicurezza”. VIDEO

E’ iniziata la protesta dei taxisti all’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani. A guidare il malcontento è Eugenio Domingo, marsalese e attivista di movimenti cittadini e di Federtaxi e altre associazioni di settore, che in un video su Facebook, spiega cosa sta accedendo in queste ore: “Dopo decenni, la direzione di Airgest ha deciso di spostare i taxi. Anzichè davanti gli ingressi delle partenze e degli arrivi, nei rispettivi stalli gialli, e all’ombra della pensilina in massima sicurezza, dall’altra parte della corsia. Ci sono i nuovi stalli preparati, 4, mentre tutti gli altri dei rimanenti taxi in servizio sono in fondo all’ingresso dello scalo. Ma nasce un problema di sicurezza, perchè la nuova corsia è aperta al carico e scarico dei passeggeri che arrivano all’aeroporto. Si prevede un grande caos. Mancherà quindi la sicurezza, per noi e per i nostri clienti. Solo 4 taxi, sono pochi, manca la continuità. Ce ne volevano 8, perchè se i primi partono gli altri dovrebbero raggiungere la corsia. Altro fattore sono le alte temperature estive, in auto i passeggeri entreranno in una fornace”. C’è uno sciopero in programma che prevederà inevitabilmente disagi.

GUARDA IL VIDEO: