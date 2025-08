Folle inseguimento sulla Trapani-Monreale: fermati in 4, uno è fuggito

Un elicottero dei Carabinieri ha iniziato a sorvolare a lungo il cielo sopra Monreale, suscitando curiosità e apprensione tra i residenti. Solo alcune ore dopo si è potuto fare maggiore chiarezza sull’accaduto: alla base dell’operazione, infatti, c’era un rocambolesco inseguimento partito da Trapani e conclusosi alle porte di Monreale. Alla fine dell’azione, quattro persone – con ogni probabilità di origine tunisina – sono state bloccate, mentre un quinto individuo, anch’esso a bordo dell’auto in fuga, sarebbe riuscito a far perdere le proprie tracce. È attualmente ricercato. Tutto ha avuto inizio quando una Alfa Romeo Giulietta di colore nero, con cinque uomini a bordo, ha ignorato l’alt imposto da una pattuglia dei Carabinieri nei pressi di Trapani. Ne è nato un inseguimento ad alta velocità lungo la Strada Statale 186, durante il quale l’auto ha forzato numerosi posti di blocco, mettendo a rischio la sicurezza stradale.

La corsa si è conclusa in prossimità dello svincolo per la borgata di Santa Rosalia, dove i sospetti hanno abbandonato il veicolo tentando la fuga a piedi. Il massiccio dispiegamento di forze dell’ordine, supportato dall’ausilio aereo dell’elicottero, ha consentito di catturare quattro dei cinque fuggitivi. I fermati dovranno rispondere dell’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Le prime ipotesi investigative ipotizzano un possibile coinvolgimento in attività criminali legate a furti o rapine. Le indagini sono tuttora in corso per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e definire eventuali ulteriori responsabilità.