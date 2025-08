Emergenza idrica: primi segnali di ripresa a Trapani, ecco cosa succede

L’Amministrazione comunale di Trapani ha fornito un aggiornamento alla cittadinanza in merito all’emergenza idrica in corso, causata dal grave guasto alla linea di media tensione Enel verificatosi 48 ore fa nella zona di Bresciana. L’evento ha avuto ripercussioni significative sulla continuità del servizio idrico, ma il Comune, in stretta collaborazione con gli enti competenti, ha avviato una serie di interventi tempestivi per limitare i disagi e ristabilire l’erogazione dell’acqua. Nel pomeriggio di ieri si è tenuto un incontro in Prefettura al quale ha partecipato anche il Comune di Misiliscemi. A seguito di questo confronto, alle ore 19 è stato disposto lo spegnimento delle pompe di Marracco. Tale misura si è resa necessaria per favorire l’accumulo della limitata risorsa idrica disponibile nei serbatoi di San Giovannello, così da ristabilire i livelli minimi indispensabili alla distribuzione.

L’intervento ha dato esiti positivi: nella giornata odierna è stato infatti raggiunto il livello previsto nei serbatoi, registrando persino un lieve sfioro. Questa condizione ha consentito l’avvio della distribuzione dell’acqua nella zona di Trapani nuova, rappresentando un primo segnale incoraggiante e concreto dell’efficacia della gestione dell’emergenza. Parallelamente, proseguono i lavori di riparazione dei guasti agli impianti elettrici e alle pompe, danneggiati indirettamente a causa del blackout Enel. L’impresa incaricata è tuttora operativa per garantire il completo ripristino dell’impianto. Nonostante il contesto regionale di forte criticità idrica, la situazione nel territorio comunale di Trapani rimane in larga parte sotto controllo. Questo risultato è frutto di un costante lavoro di monitoraggio e gestione da parte dell’Amministrazione, che ribadisce il proprio impegno a operare, con il coinvolgimento dei massimi vertici politici e amministrativi, per tutelare le esigenze e il benessere della cittadinanza.