Trapani: monitoraggio continuo della Polizia di soggetti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica

Nell’ultimo periodo, sulla base di quanto disposto in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto da Prefetto di Trapani Daniela Lupo, sono stati intensificati i servizi straordinari di controllo del territorio.

Il Questore di Trapani Giuseppe Felice Peritore, nel corrente mese di Luglio, ha emesso 28 provvedimenti di prevenzione, nel contesto dell’azione multidisciplinare posta in essere dalle Forze di Polizia per il contrasto alla violenza di genere ed alla criminalità diffusa, al fine di continuare ad assicurare standard di sicurezza elevati, soprattutto in un periodo – questo – in cui la provincia di Trapani è interessata da incessanti flussi di turisti.

Sono stati applicati, rispettivamente:

5 Ammonimenti, nei confronti di soggetti resisi autori di atti persecutori e di violenze domestiche nei confronti di donne che hanno subìto maltrattamenti e molestie;

13 Avvisi Orali, destinati a soggetti già autori di reati contro il patrimonio e contro la persona, nonché in materia di armi e di sostanze stupefacenti;

8 Fogli di Via Obbligatorio, quattro dei quali sono stati emessi nei confronti di soggetti residenti nelle province di Catania e di Siracusa ed autori della “truffa del carabiniere finto” ai danni di una donna anziana residente a Mazara del Vallo; altro analogo provvedimento ha visto come destinatario un marsalese sorpreso a spacciare droga nella centralissima piazza Europa dell’isola di Favignana;

2 Divieti di Accesso ad Aree Urbane , tra i quali un soggetto a cui è stato inibito l’accesso al centro storico di Trapani per due anni, trovato in stato di ubriachezza ed in atteggiamento molesto nei confronti degli astanti della manifestazione “Italia in Vela” svoltasi nello scorso mese di Giugno nella zona portuale del capoluogo.