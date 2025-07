Incidente sul lavoro a Trapani, è morto l’operaio ricoverato da tre settimane

Dopo tre settimane di ricovero ospedaliero, è deceduto l’operaio di Calatafimi Segesta, Antonino Bianco.

L’uomo era precipitato da un’impalcatura lo scorso 2 luglio, mentre lavorava in un cantiere edile di un palazzo in ristrutturazione nel centro storico di Trapani.

Nell’occasione, l’intervento dei sanitari del 118 era stato immediato e Bianco era stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale Sant’Antonio Abate. Il personale sanitario del nosocomio trapanese aveva, a sua volta, disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale Villa Sofia di Palermo, nella speranza che le cure potessero salvarlo.

Purtroppo, l’uomo non si è mai svegliato dal coma farmacologico in cui si trovava ed è deceduto nella notte tra mercoledì e giovedì. Profondamente addolorati per l’accaduto, i familiari di Antonino Bianco, assistiti dall’avvocata Ornella Cialona, intendono comunque conoscere l’esatta dinamica dei fatti, affinchè si accertino eventuali responsabilità.

Sulla triste vicenda si registra anche il commento del sindaco di Calatafimi Segesta, Francesco Gruppuso: Una notizia che non avremmo mai voluto avere e che ci lascia costernati come amministrazione comunale e come comunità calatafimese. Esprimiamo il nostro profondo cordoglio alla famiglia Bianco, alla moglie e figli. R.i.p. “mastro Nino” come tutti noi ti abbiamo sempre chiamato e stimato”.