Trapani: un anziano trovato morto in casa, era lì da giorni

A Trapani dramma della solitudine. In una casa in via Nino Bixio, un uomo, anziano, è stato trovato morto. Pare fosse lì da giorni considerato che i vigili del fuoco – che hanno fatto irruzione in casa su segnalazione di un vicino – hanno trovato il corpo in avanzato stato di decomposizione. Ciò anche per le alte temperature estive. Il vicino di casa era stato travolto da un odore nauseabondo che proveniva dall’abitazione vicina, da dove non usciva nessuno da giorni. Il dramma che vivono le persone sole, soprattutto se anziane, è un fenomeno che lascia sempre grande tristezza. Nessuno che si occupi di chi ha bisogno e molti si girano dall’altra parte perchè da anziani si è “un peso”.