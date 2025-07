E’ venuto a mancare Alberto Stabile, giornalista trapanese che ha iniziato la carriera giornalistica negli anni ’70 come cronista per il quotidiano L’Ora che non solo l’ha formato ma che ha avviato il suo lungo cammino professionale. Per anni organizzò anche diversi cicli di incontri e spettacoli sull’isola di Favignana. Con Stabile se ne va una voce storica che ha saputo raccontare le guerre in Medio Oriente, tematica sempre attuale.