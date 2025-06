“Al Parco Giochi di Sappusi bruciate le palme, necessaria più vigilanza”

Atto vandalico al parco giochi di Sappusi. Grave, mirato, scientifico. È quanto avvenuto nelle scorse ore presso il quartiere marsalese dove una decina di Washingtonie – palme ormai cresciute e parte integrante dell’arredo verde della zona – sono state incendiate ad una ad una da ignoti che hanno agito indisturbati. A renderlo noto è Marsala Futura, il movimento con a capo Leonardo Curatolo. “Solo per puro caso e per incredibile fortuna, le fiamme non si sono propagate ai giochi presenti nell’area e alle strutture in legno circostanti, evitando conseguenze ancora più gravi. È evidente, però, che ciò non è dipeso da alcuna misura di sicurezza, ma semplicemente dal caso – afferma l’esponente -. Quello che va denunciato con forza è l’assoluto abbandono dell’intero parco, che ha reso l’azione criminale non solo possibile, ma facile e pericolosamente potenzialmente devastante”.

Palme non potate da anni, erbe secche sotto le chiome, incuria generalizzata: una miscela esplosiva che ha favorito la combustione rapida e il danneggiamento di una parte del verde pubblico che non era solo elemento decorativo, ma spazio di ombra e identità per un quartiere che ha già pagato troppe volte l’assenza delle Istituzioni. Marsala Futura chiede al Comune: un immediato intervento di pulizia straordinaria dell’area, l’installazione di un sistema di video-sorveglianza, un piano di manutenzione periodica del verde urbano, un confronto urgente con le associazioni del territorio per rilanciare e restituire dignità al parco giochi di Sappusi. L’educazione al rispetto del bene comune parte anche dalla presenza costante e concreta dello Stato nei quartieri. Dove c’è abbandono, il vandalismo trova spazio. Dove c’è cura, invece, fiorisce il senso civico.