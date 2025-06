Il movimento Marsala Futura annuncia che si candiderà alle prossime amministrative. VIDEO

Leonardo Curatolo 57 anni imprenditore del settore agroalimentare è il fondatore di un nuovo movimento: Marsala Futura.

Come è nata questa iniziativa? E che obiettivi si pone?

“Innanzitutto da una riflessione che ho fatto insieme a tanti altri: la nostra città manca di un futuro certo per le prossime generazioni. Ci stiamo chiedendo che programmi approntare per rendere diversa Marsala. Intanto osserviamo quello che manca e facciamo delle riflessioni. Per esempio in occasione del recente raduno nazionale dei bersaglieri mancava completamente una location per persone affette da disabilità. Si tratta di un esempio che però la dice lunga su quello che occorre fare per la città”.

Chi sono i fondatori di Marsala Futura?

“Mi sono rivolto a diverse tipologie di professionalità che conoscono il territorio in tutta la sua complessità. Imprenditori, operatori del settore sanità, ex appartenenti alle forze dell’Ordine, giovani donne ma soprattutto tanti soggetti che hanno voglia di rimboccarsi le maniche e lavorare per la città”.

Tutto questo va in direzione della scadenza amministrativa che il prossimo anno porterà i marsalesi ad eleggere il sindaco e il nuovo consiglio comunale?

“Ci siamo interrogati tra di noi e abbiamo deciso che il nostro movimento può benissimo essere ai nastri di partenza per il rinnovo delle cariche amministrative”.

Lei potrebbe essere il candidato alla carica di sindaco?

“Debbo dire che in diverse riunioni si è fatto riferimento alla mia persona. Sono disponibile a dare una mano tenendo presente che per voi prima ancora dei nomi viene il programma. Nessuno di Marsala Futura, io per primo, è in cerca di poltrone”.

Avete avviato contatti con altri movimenti o partiti politici?



“Molte interlocuzioni. Stiamo dialogando con tanti. Noi non abbiamo preclusioni per nessuno. Purché si sposi un programma comune nell’interesse della città, siamo disponibili ad alleanze civiche o anche con partiti politici. Per quanto attiene il nostro movimento stiamo elaborando un progetto che proporremo prima di tutto ai cittadini e poi anche agli altri soggetti interessati. Discutiamo di tutto, dalla situazione delle strade alle iniziative culturali fino a confrontarci con i problemi dei vari quartieri in cui è divisa la città”.

Il vostro è un movimento che ha una collocazione politica?

“Noi siamo moderati e aperti al dialogo con tutti, esclusi gli estremismi. Io poi personalmente ho aperto la prima interlocuzione recandomi dal sindaco”.

Per proporre un’alleanza a Massimo Grillo?

“Non certamente. Ma mi è sembrato giusto che un movimento che nasce e che si articoli in tutto il territorio comunale lo faccia sapere al primo cittadino. E’ stata una questione di cortesia istituzionale”