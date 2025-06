Cambio in Giunta a Marsala, attesa per le nuove deleghe e per un ‘caldo’ Consiglio comunale

Paolo Ruggieri, Antonella Coppola, Arturo Galfano e Oreste Alagna. Poi Michele Milazzo, Michele Gandolfo, Giu­sep­pe D’Alessandro. Dopo un anno e mezzo dall’elezione a sindaco, nuovo cambio: prima Valentina Piraino, poi Giacomo Tumbarello, Ivan Gerardi, Ignazio Bilardello, Salvatore Agate. Infine Francesco Marchese, Donatella Ingardia, Giusi Piccione. Ultimi Gaspare Di Girolamo e Giuseppe Lombardo. Dovrebbero essere tutti gli assessori che sono passati nella Giunta marsalese di Massimo Grillo dal 2020 ad oggi. Tanti ma è anche vero che i cambi in Giunta sono necessari, periodici. E politici. Come l’ennesimo cambio in Giunta che ha visto le dimissioni di Marchese e Ingardia, fatto come un gesto di responsabilità verso la Città: “In questo momento cruciale, riteniamo che il progetto di ricomposizione dell’area di centrodestra, promosso con determinazione dal sindaco Grillo, rappresenti una priorità strategica per il futuro di Marsala“.

Entra quindi la DC di Totò Cuffaro in giunta, escono gli assessori vicini all’area forzista che viene comunque rappresentata da Agate e Gerardi e vicini al deputato Stefano Pellegrino e al Presidente dell’Assise Civica, Enzo Sturiano. Il sindaco raccoglie l’appello di Fratelli d’Italia, lanciato durante il congresso comunale, che ha visto Michele De Bonis e Maurizio Miceli chiedere al sindaco di ricompattare il centrodestra per rimanere con il partito in giunta. Ma adesso Grillo dovrà distribuire le deleghe. Altro capitolo. Alcune probabilmente verranno mantenute, per altre ci sarà un rimpastone inevitabile. Perchè Marchese, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Mario Nuccio”, teneva per sè la Pubblica Istruzione che difficilmente sarà affidata ai due nuovi in Giunta. Così come la delega Cultura che era stata affidata alla Ingardia. Restano in ballo sport attualmente di Bilardello ma che potrebbe convergere su Di Girolamo e alcune deleghe più tecniche per Lombardo. Si attende in queste ore la decisione di Massimo Grillo. Indubbiamente oggi in Consiglio comunale ci sarà ampio spazio al dibattito politico e lì se ne vedranno delle belle.