Giunta di Marsala completa, Giuseppe D’Alessandro è il settimo assessore

Sarà Giuseppe D’Alessandro il settimo assessore della giunta comunale di Marsala. Ne ha dato notizia il sindaco Massimo Grillo. Cinquantatré anni, laureato in Economia e Commercio, Commercialista e Revisore Contabile. D’Alessandro attualmente ricopre il posto di comandante della Polizia Municipale del Comune di Paceco. E’ da considerare espressione del movimento Via del senatore Antonio Papania (in particolare dell’area riferibile al consigliere comunale Antonio Vinci, a cui è unito da legami di parentela), che può già contare in giunta su Michele Gandolfo e Arturo Galfano.

D’Alessandro ha alle spalle diverse esperienze nella pubblica amministrazione, anche su nomina prefettizia. Tra le altre, spicca quella relativa al Comune di Petrosino, dove fu vice sindaco e assessore all’Urbanistica, al Bilancio e al Personale nella giunta guidata dal sindaco Biagio Valenti tra il 2010 e il 2012.

“Si tratta di una persona d’esperienza, dall’alto profilo professionale che risponde pienamente all’esigenza di dotare Marsala di una squadra di giunta capace di affrontare le sfide che questo tempo difficile ci pone davanti. Ringrazio per l’indicazione il Movimento Via che ha accolto la mia richiesta di indicazione di una personalità di alto profilo professionale e garanzia di competenza ed esperienza”.

Con la nomina di Giuseppe D’Alessandro, si conferma la presenza di una sola donna (Antonella Coppola) all’interno della compagine guidata da Massimo Grillo.