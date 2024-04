Marsala: l’assessore Tumbarello vice sindaco temporaneo. Grillo: “A giorni la Giunta”

Si è tenuta oggi l’Assemblea dei Sindaci del Libero Consorzio di Comuni di Trapani che ha approvato il Bilancio. Il Comune di Marsala, in assenza del sindaco impegnato al Vinitaly di Verona, è stato rappresentato dall’assessore Giacomo Tumbarello che per l’occasione e in via temporanea ha ricevuto la delega di vice sindaco.

“Ho adottato questo provvedimento – precisa Grillo – per assicurare la partecipazione del Comune di Marsala all’Assemblea dei Sindaci del Libero Consorzio che ha discusso e approvato il bilancio. La partecipazione è stata fondamentale per garantire il numero legale durante la seduta. L’incarico all’assessore Tumbarello l’ho conferito in via temporanea e urgente in attesa anche del completamento dell’assetto di Giunta che intendo attuare nel volgere di alcuni giorni”. Va ricordato che il sindaco di Marsala già a dicembre scorso parlava di completare la Giunta. Ma neppure all’inizio dell’anno lo ha fatto. Arrivando così ad aprile e dopo le dimissioni dell’assessore all’Istruzione e alle Politiche Sociali, nonchè vice sindaca Valentina Piraino.