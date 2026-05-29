Il week-end comincia con allerta gialla e previsioni di pioggia su tutta la Sicilia

Il week end che anticipa il ponte del 2 giugno si apre con condizioni meteorologiche incerte su tutta la Sicilia. La Protezione Civile Regionale ha diramato un bollettino di allerta gialla per la giornata di sabato 30 maggio, esteso a tutte le nove province siciliane. In particolare sono previste piogge, da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle aree interne, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Le temperature non dovrebbero avere variazioni significative.
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