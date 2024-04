La nuova Giunta Grillo, per ProgettiAmo Marsala “si conferma il fallimento del progetto politico del 2020”

Dopo Scilla, Papania e Lo Curto, anche il movimento civico ProgettiAmo Marsala esprime valutazioni fortemente critiche sulla nuova Giunta comunale di Marsala, all’indomani della presentazione ufficiale dei nuovi assessori (Donatella Ingardia, Francesco Marchese e Giusi Piccione) e dell’assegnazione delle deleghe.

“Varata la nuova Giunta comunale – si legge nella nota di ProgettiAmo Marsala – dopo ben 452 giorni di attesa per la sua ricomposizione, rileviamo che i rappresentanti provinciali di Forza Italia, MPA e Lega disconoscono la loro partecipazione alla formazione della stessa. ProgettiAmo Marsala, che pur ha fattivamente contribuito alla candidatura ed all’elezione dell’attuale Sindaco, da oltre un anno non sostiene l’Amministrazione Grillo, pur mantenendo un atteggiamento vigile e propositivo nell’interesse della Città”.

ProgettiAmo Marsala sottolinea che “l’attuale Amministrazione Comunale, figlia anche di divisioni interne ai partiti, non è dunque rappresentativa della coalizione del 2020, essendo supportata solo da FdI e da un manipolo di Consiglieri capeggiati dal Presidente Sturiano”. Al contempo evidenzia che anche il gruppo consiliare “Marsala in Azione”, ex “Liberi” (al tempo lista del Sindaco), ha formalmente dichiarato di non sostenere questa nuova Giunta. “Appare chiaro – prosegue la nota del movimento civico – che si è del tutto smarrito il senso della politica e ciò sembra incredibile pensando che il Sindaco vanta una ventennale carriera parlamentare, evidentemente non sufficiente requisito per amministrare una città come Marsala. Con la nuova Giunta, cui va comunque l’augurio di buon lavoro, si conferma il fallimento del progetto politico che ha determinato l’elezione dell’attuale Sindaco. Il tempo ci dirà se il Sindaco tornerà ad avere una maggioranza consiliare, ipotesi al momento assai remota, e se ci sarà il rilancio che promette dal Gennaio 2023”.