Marsala, continua il lavoro della commissione elettorale, l’ufficialità per consiglieri la prossima settimana

Continuano i lavori della dell’Ufficio Elettorale Centrale del comune di Marsala che ieri, 28 maggio, aveva provveduto dopo un attenta analisi dei verbali delle 80 sezioni elettorali, alla proclamaszione di Andreana Patti sindaco.

Successivamente e per tutta la mattinata di venerdì 29 maggio, i componenti dell’ufficio presieduto dal magistrato Giampaolo Bellofiore hanno analizzato i verbali nella parte in cui si occupano dei voti attribuiti alle liste. Sembra, le sedute sono natruralmente a porte chiuse, che i lavori siano arrivati in dirittura d’arrivo almeno per quanto riguarda questo step. Contiunueranno domani sabato 30 maggio con il sucecssiuvo passaggio, ovvero l’attribuzione delle preferenze di ciascuna lista. Ormai appare chiaro che la proclamazione degli eletti, complice la sospensione domenicale e la successiva festività del 2 giugno (Festa della Repubblica), avverrà la prossima settimana.