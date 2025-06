Marsala: Grillo sostituisce subito gli assessori e in Giunta arrivano gli uomini di Cuffaro

Sono stati nominati i sostituti degli assessori Francesco Marchese e Donatella Ingardia appena dimessi. Il sindaco di Marsala Massimo Grillo ha accolto le dimissioni dando seguito a quanto si vociferava nelle scorse settimane ed ha allargato la propria maggioranza nominando due assessori nuovi di zecca e in quota della Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro. I due hanno da poco giurato in Comune e sono il commercialista Giuseppe Lombardo, 74 anni, ed il giovane consigliere comunale in carica Gaspare Di Girolamo il quale ci ha confermato la loro appartenenza organica alla DC in seno alla quale sono stati nominati in Giunta. Gaspare Di Girolamo ci ha anche confermato che non si dimetterà dalla carica di consigliere mantenendo entrambi i ruoli.

In pratica, quando nello scorso fine settimana, anche Fratelli d’Italia ha chiesto un rilancio del centrodestra, sembra che il deputato regionale Stefano Pellegrino e il Presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano abbiano rinunciato ad una loro espressione diretta (Ingardia) per dare spazio a Grillo di avvicendare gli assessori. Il primo cittadino ha chiesto anche un passo indietro a Marchese che notoriamente era stato vicino alle posizioni di Grillo. Adesso in Giunta vi è un tripartito DC, Fratelli d’Italia e Forza Italia e vedremo nella riunione del Massimo Consesso Civico prevista per domani, 17 giugno, quali saranno le reazioni dei vari gruppi politici.