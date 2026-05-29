Alunno accoltella insegnante a San Vito Lo Capo, Uil e Cisl: “Non sono casi isolati”

Il segretario territoriale della UIL Scuola Trapani, Fulvio Marino, commenta la vicenda del docente ferito da un giovanissimo alunno all’interno dell’istituto comprensivo “Lombardo Radice – Fermi”. “Quanto accaduto questa mattina nella scuola di primo grado di San Vito Lo Capo è un episodio gravissimo che lascia sgomenti e che impone una riflessione profonda sul clima educativo e sociale che sempre più spesso circonda le nostre scuole”, afferma. “Al professore coinvolto – prosegue Marino – va la nostra piena solidarietà umana e professionale, insieme alla vicinanza a tutta la comunità scolastica, agli studenti, al personale e alle famiglie profondamente scossi da quanto accaduto”.

Per la UIL Scuola Trapani “... non si può continuare a considerare questi episodi come semplici fatti isolati. La crescente aggressività nei confronti del personale scolastico rappresenta un’emergenza educativa e sociale che richiede interventi immediati e strutturali. La scuola non può essere lasciata sola”. Secondo Marino “serve un’alleanza educativa forte tra istituzioni, famiglie e scuola, ma servono anche strumenti concreti di prevenzione, supporto psicologico, educazione al rispetto delle regole e tutela reale per chi ogni giorno lavora nelle aule”. “I docenti – conclude il segretario UIL Scuola Trapani – svolgono una funzione fondamentale per la crescita civile delle nuove generazioni e devono poter operare in condizioni di sicurezza, serenità e rispetto. Non possiamo accettare che chi educa diventi bersaglio di violenza dentro i luoghi deputati alla formazione e alla convivenza civile”.

“E’ un episodio davvero grave che mostra quanto ormai sia dilagante nelle nostre scuole il disagio giovanile acuto e un’emergenza educativa, che non possono essere scaricate interamente sul personale scolastico”. Lo affermano la segretaria generale Cisl Palermo Trapani Federica Badami e il segretario generale Cisl Scuola Palermo Trapani Vito Cassata commentando l’episodio in cui il giovane ha ripreso parzialmente la scena con il cellulare. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per chiarire la dinamica dell’accaduto. “Esprimiamo la massima solidarietà al collega e alla comunità scolastica, scossi da un gesto grave e ingiustificabile. La scuola non va lasciata sola. Chiediamo a istituzioni e famiglie un’alleanza concreta e immediata per prevenire la violenza e restituire sicurezza e dignità al lavoro dei docenti”. “Ribadiamo l’urgenza di interventi strutturali e presidi di supporto alle fragilità dei ragazzi per garantire che le aule tornino a essere un luogo sicuro di crescita e rispetto” concludono Cassata e Badami.