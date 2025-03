Ginastica: al Campionato regionale atlete lilybetane sul podio￼

Si è concluso sabato 8 marzo a Spadafora il Campionato Regionale Silver a squadre di ginnastica artistica femminile dei livelli LC ed LB base e avanzato. Successi per la Polisportiva Diavoli Rossi e per la Marsala Gym Lab. I Diavoli Rossi hanno riscosso numerosi successi conquistando due medaglie d’oro, due d’argento e due di bronzo con 8 squadre. Hanno vinto per la seconda volta consecutiva la gara Lb avanzato categoria allieve, Giada Magro, Giada Pipitone, Marialaura Lo Presti e Federica Rizzo; nel livello LB Base si aggiudicano la seconda prova le Junior/Senior Ilaria Mirabile, Adele Ferrarella, Christel Monacò e Martina Grillo, seguite da Giorgia Sammartano, Carol Colicchia, Giovanna Reina ed Alice Aguglitta. A piazzarsi terze Giulia Cipri, Sara Laudicina, Aurelia Foderà e Rosalie De Vita. Ottimo il risultato delle veterane della squadra Chiara Amodeo, Giada Maltese, Xia Cerami, Martina Marchetti ed Angela Pace che per la categoria Junior/ Senior, conquistano la medaglia d’argento. Si fermano per un soffio soltanto al terzo posto le allieve LB base Laura Figlioli, Giulia Pipitone e Arianna Giacalone. Le atlete sono state seguite dal tecnico federale Monica Colicchia.

La Marsala Gym Lab si presenta con tre squadre Allieve nei tre diversi livelli LA base, LB base ed LC base. Assente la squadra Junior/Senior LB base che con 180,275 della prima prova si conferma comunque la migliore squadra regionale. La squadra LB base formata da Greta Denaro, Anna Genna, Viola Licari, Viola Lombardino e Greta Patti sale sul secondo gradino del podio. La Squadra LC base migliora ancora lo score: Greta Arceri, Asia Bernardone, Margherita Fagarazzi, Benedetta Rallo e Rachele Sciacca totalizzano 180.900 e vincono anche la seconda prova di Campionato. La squadra LA base con Ludovica Galassi, Martina Gerardi, Clara Moretti e Bianca Pruneri giungono seconde.