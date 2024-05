Salvatore Lombardo è l’ospite della prima puntata di FUORI ONDA – VIDEO

Da venerdì 31 maggio, il gruppo editoriale PubliNews propone un nuovo format. Si chiama FUORI ONDA, il backstage di una vita fuori dal comune.

Ad ogni puntata Ninny Bornice cercherà di scoprire vita e aneddoti che riguardano personaggi che hanno lasciato il segno del mondo della cultura, dello sport, della politica o nel sociale.

L’ospite della prima puntata è Salvatore Lombardo. Già notaio, ex arbitro, dirigente nello sport, sindaco di Marsala negli anni ’90 e tante altre cose che racconterà all’interno di FUORI ONDA. Da quelle partite arbitrate con Maradona in campo alla sua esperienza da amministratore della città, in un periodo un po’ particolare per la Sicilia.

Nelle prossime puntate ci saranno altri personaggi noti, come il Senatore Pietro Pizzo, il velista pluripremiato Mario Noto e l’imprenditrice Josè Rallo.

FUORI ONDA, il backstage di una vita fuori dal comune si potrà seguire online su itacanotizie.it, in diretta sulle pagine facebook di MARSALA C’è e ITACANOTIZIE ogni venerdì a mezzogiorno e sul canale youtube della testata itacanotizie.