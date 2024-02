Marsala in Festa, è tempo di coriandoli e sfilate

“Marsala In Festa” è l’iniziativa che prende il via in città oggi, 8 febbraio, in occasione del Carnevale. È la prima delle tre giornate promosse e organizzate dall’Amministrazione comunale, con musica e animazioni che vedono il coinvolgimento delle Scuole. E saranno proprio gli alunni a sfilare in maschera, con raduno in viale Fazio alle ore 9 per poi proseguire su via Roma, Piazza Matteotti, via XI Maggio e confluire in Piazza della Repubblica. In tale contesto, il Comando della Polizia Municipale ha disposto il temporaneo divieto di sosta su via Roma, dalle ore 7 alle ore 14, regolando altresì il transito veicolare lungo il percorso della sfilata e sulle strade che confluiscono in Piazza Della Repubblica.

Il programma carnevalesco, coordinato dall’Associazione “Dream Life, proseguirà nei pomeriggi del 9 e 10 febbraio in Piazza Della Repubblica, con esibizioni e intrattenimenti per bambini, animate favole Disney e la partecipazione di Comics & Cosplay. Anche in queste due giornate, sarà regolata la circolazione veicolare in prossimità della suddetta piazza.