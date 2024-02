Il Carnevale a Marsala con sfilate per le vie della Città

Maschere, musica e animazione per il “Marsala in Festa”. Da giovedì 8 a sabato 10 febbraio, tre giornate carnevalesche coinvolgenti promosse e organizzate dall’Amministrazione comunale, con il coordinamento delle iniziative affidato all’Associazione “Dream Life”. Si comincia giovedì prossimo con la sfilata per le vie cittadine, che vede la partecipazione di alunni delle scuole marsalesi.

Ciascun Istituto ha scelto un tema, con maschere che – in una colorata parata – saranno accompagnate dalle Scuole di danza, tra musica e balli, fino a confluire in Piazza della Repubblica. Questa sarà anche il luogo di incontro nei pomeriggi del 9 e 10 febbraio, con esibizioni e intrattenimenti per bambini, animate favole Disney e la partecipazione di Comics & Cosplay.