Trapani: la Polizia blocca due soggetti evasi dagli arresti domiciliari

Nel corso delle attività del controllo del territorio, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volante – della Questura di Trapani, impegnato anche nel monitoraggio dei soggetti sottoposti a vario titolo alla limitazione della liberta’ personale, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorita’ Giudiziaria, il 10 gennaio scorso veniva tratto in arresto un giovane trapanese, classe 77, rintracciato dai poliziotti fuori dalla propria abitazione, dove stava scontando gli arresti domiciliari.

Il giovane alla vista della polizia tentava di eludere il controllo dirigendosi di corsa verso casa.

Raggiunto e bloccato veniva tratto in arresto per evasione e quindi ricondotto presso la propria abitazione, dove veniva di fatto ripristinata la misura cautelare violata, in attesa di essere giudicato dinanzi al Giudice terzo del Tribunale in sede.

Nella trascorsa giornata del 12 gennaio, sempre gli agenti della squadra volante hanno eseguito la misura di custodia in carcere nei confronti di altro soggetto residente nel Quartiere popolare di Fontanelle Sud, anch’egli resosi responsabile, pochi giorni prima del reato di evasione dagli arresti domiciliari.

Ad esito della notizia di reato trasmessa alla locale Procura della Repubblica, il Giudice della Sezione Penale del Tribunale di Trapani, ritenendo insufficiente la misura degli arresti domiciliari, disponeva la traduzione presso la locale Casa Circondariale “Pietro Cerulli”.