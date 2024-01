Marciapiedi sconnessi a Marsala e il fenomeno dei ‘parcheggi selvaggi’

A Marsala tra blackout, code nei punti nevralgici del centro urbano interessati dai lavori alle fognature, polemiche per corsie ciclabili ed erosione costiera, topi a passeggio nel centro storico, bici e monopattini che sfrecciano tra i pedoni lungo la ZTL, i cittadini non sanno più a che santo votarsi. Decine e decine le segnalazioni che ci giungono da vari versanti della Città. L’ennesima ci giunge da una delle vie centrali di Marsala, ovvero la via Sibilla.

I marciapiedi lungo la via e nelle stradine limitrofe, sono molto sconnessi. Nel tempo, sino ad oggi, sono stati interessati da diversi lavori di ripristino del manto, anche perchè cadere e riportare non pochi danni fisici è facile. Una di queste ‘buche’ si trova nel lato del Bastione Baluardo Velasco, vicino ad un bar e all’associazione Finestre sul Mondo.

Il marciapiede in un punto specifico ha un avallo ed è accaduto nelle scorse ore che qualche malcapitato cittadino ci sia scivolato dentro perchè con qualche goccia di pioggia, peraltro, la buca si riempie d’acqua e non è più visibile.

Per fortuna niente di grave, ma gli abitanti segnalano un brutto ‘vizio’ degli automobilisti, che potrebbe essere la causa dei problemi agli spazi esclusivamente pedonali: “In via Sibilla è una costante che delle auto o dei furgoni che devono servirsi delle attività commerciali della zona, salgano sul marciapiede e addirittura posteggino il mezzo lì sopra – ci dicono alcuni residenti -. Nessuno però vigila su questo fenomeno che si ripete ogni giorno a tutte le ore ma soprattutto in quelle serali. C’è chi addirittura lascia la propria auto o il proprio Suv sul marciapiede e tranquillamente va a mangiare o a prendere cibo da asporto. I Vigili e le altre forze di Polizia e militari, dove sono?”.