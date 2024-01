Tentata rapina a una donna in centro a Marsala, trascinata per terra da due in moto

Ancora un atto di violenza finalizzato a una rapina nelle vie del centro urbano di Marsala. Nel pomeriggio di lunedì 15 gennaio, intorno alle ore 17, nella centrale via Garraffa all’angolo con la via Diaz, una donna di 59 anni, P. S., è stata aggredita nel tentativo di scippo della borsa mentre era a piedi. La signora ha reagito cercando di non farsela sottrarre.

Due persone, individuate poi come un uomo e una donna, a bordo di uno scooter di media cilindrata, hanno continuato nel loro tentativo scaraventando per terra la donna fino alla vicina intersezione con la via Salinisti.

Poi hanno desistito dal loro insano gesto e sono fuggiti via. Alcuni passanti e conoscenti della signora l’hanno soccorsa in quanto, in stato di shock, P. S. continuava ad urlare. Al 118 è stato riferito che sarebbero potuti giungere soltanto da Mazara del Vallo visto che i mezzi marsalesi di soccorso, evidentemente, erano tutti impegnati. A questo punto la vittima, che accusava un forte dolore al polso e al braccio sinistro, è stata accompagnata al Pronto Soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino” da un amico.

Qui, dopo le indagini mediche del caso, i dottori gli hanno diagnosticato una frattura scomposta al polso con la presenza di alcuni frammenti ossei. E’ stata ingessata e rispedita alla propria abitazione.

“Dovrà ripresentarmi all’ospedale – ci ha detto la donna – fra 8 giorni, per capire se il decorso sanitario devolverà verso 40 giorni di ingessatura, oppure se sarà necessario un intervento chirurgico. Ho voluto raccontare la mia triste vicenda perchè spesso si sentono episodi del genere nel centro di Marsala e invito tutti a stare più attenti per evitare l’accadere di fenomeni simili”. P. S. ha poi effettuato la denuncia contro ignoti raggiunta nella propria abitazione dalla Polizia.