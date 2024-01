5 anni fa la fuga di gas fa morti e feriti a Parigi, Angela Grignano: “Ancora niente risarcimento

Sono passati 5 anni dal terribile 12 gennaio 2019, quando a causa dello scoppio di una bombola a gas in una panetteria, persero la vita 4 persone e diversi furono i feriti, tra cui la ballerina trapanese Angela Grignano.

Angela si trovava nella capitale per coronare il suo sogno, quello di diventare ballerina professionista ad alti livelli. Ma l’evento tragico ha segnato profondamente la sua vita: i medici sono riusciti a salvare la sua gamba anche se Angela, oggi consigliera comunale, tuttora continua a lottare.

“In questi cinque anni – ha dichiarato – è cambiato tutto: la nostra vita, il nostro corpo, la nostra quotidianità ma in sostanza non è cambiato niente, perché nessuna promessa è stata mantenuta, non c’è stato nessun risarcimento per le vittime e addirittura non c’è stato nessun tipo di processo. Ad oggi non siamo solo vittime di un’esplosione, ma anche di un’ingiustizia”.

Circa 500 persone tra morti, feriti e chi ha perso la casa o il luogo di lavoro in attesa di un risarcimento che ancora non c’è stato. E siamo a Parigi. Dove però il Comune fa scaricabarile, pare, riversando le responsabilità sull’azienda del gas.