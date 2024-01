Semafori di nuovo guasti a Marsala, dov’è la manutenzione?

I semafori di Marsala sono di nuovo guasti. E in vari punti della Città. Dopo aver atteso mesi, lo scorso anno, per aspettare dei pezzi che non arrivavano mai, col nuovo anno gli impianti semaforici da nord a sud della Città sono di nuovo malfunzionanti.

Negli incroci di via Trapani/contrada Bosco, in via Amendola – poi aggiustato stamattina – e nelle zone da Ponte Fiumarella in poi, giallo lampeggiante pericoloso per gli automobilisti che a fatica si regolano da soli vista l’alta velocità che spesso tengono su strada.

Cosa succede a Marsala? I pezzi ci sono e ancora una volta sono guasti? Dov’è la manutenzione?