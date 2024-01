A Marsala un week di eventi in Teatro, all’Impero c’è Paolo Conticini

A Marsala nei prossimi giorni si terranno una serie di eventi. Venerdì 12 gennaio la scrittrice Bia Cusumano presenta a Finestre sul Mondo, nella sede di via Sibilla, il libro “Trame tradite” (Navarra editore). Dalle ore 18 a dialogare con l’autrice sarà Salvatore Inguì.

Il 7 e il 14 gennaio, presso l’Auditorium Vito Trapani al Carpe Diem, in via Armando Diaz n. 2, si terrà “Mostrarti”, monologhi e canzoni dal laboratorio dei ragazzi del Carpe Diem, con inizio alle ore 18. Condurrà la giornalista Chiara Putaggio.

Al Teatro Impero secondo appuntamento sabato 13 gennaio con la rassegna “Lo Stagnone… scene di uno spettacolo” organizzata dalla Compagnia Sipario che porta in scena l’attore Paolo Conticini con “La Prima Volta” alle ore 21.30. Biglietti 15 euro in platea, 10 in galleria.

Sempre sabato Piazza Carmine ospiterà “Nono Evento – Luci e segreti” al Carmine. Dalle ore 19 visita teatralizzata con l’attore Andrea Scaturro in “Il Marchese di Villabianca racconta le meraviglie del Carmine”; visita alla torre Campanaria e alla Chiesa con le note dell’handpan di Pan Peter; installazione artistica con opere dell’artista Momò Calascibetta; sonorizzazioni musicali al lume di candela con Filippo Calascibetta al violoncello, Emanuele Ventimiglia alle percussioni e il dj producer Sasà Macchi (organic music). Al termine brindisi e rinfreschi.

Sabato 13 al Teatro Comunale “Eliodoro Sollima” la musica di Franco Battiato in Tramonto Occidentale, omaggio al cantautore siciliano. Ingresso con biglietto fino a esaurimento posti. Lo spettacolo inizia alle ore 20.30.