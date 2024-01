Corto circuito in una palazzina a Trapani, paura per i residenti

Momenti di apprensione per due famiglie trapanesi a causa di un incendio che ha interessato una palazzina di via Marsala, a Trapani. A innescare il rogo è stato un corto circuito avvenuto presso l’armadio dei contatori elettrici. Nel giro di alcuni minuti il fumo è risalito attraverso il vano scale, allarmando le due famiglie residenti, che per precauzione hanno raggiunto il terrazzo. Nel frattempo sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Trapani che hanno estinto l’incendio, e rimesso in sicurezza l’impianto, consentendo poi alle famiglie coinvolte di lasciare lo stabile per trascorrere la notte a casa di parenti. Successivamente sono arrivati sul posto anche i tecnici dell’Enel per gli adempimenti di propria competenza.