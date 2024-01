E’ stato ritrovato in contrada Casazze, nella periferia di Marsala, il corpo senza vita di un uomo di mezza età. Sono intervenuti sul posto gli agenti della Polizia di Stato, che sono entrati nell’abitazione del 52enne (di cui non sono state rese le generalità) trovandolo privo di sensi. Gli operatori sanitari del 118 hanno constatato il decesso, le cui cause restano da accertare. Nessuna pista risulta al momento esclusa.