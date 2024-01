Il 13 gennaio a Marsala “la prima volta” di Paolo Conticini

Paolo Conticini parla e racconta di sé, degli studi, dei primi lavori, poi l’incontro con Christian De Sica che gli permette di esprimersi come artista e l’avvio di un percorso ancora in evoluzione e ricco di soddisfazioni tra cinema, tv e teatro: una sedia, una chitarra, vitalità, passione e sincerità. Sono questi gli ingredienti del secondo appuntamento della XVI Rassegna “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo” – organizzata dalla Compagnia teatrale “Sipario” presieduta da Vito Scarpitta, con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Marsala. Lo spettacolo “La prima volta” di e con Paolo Conticini si terrà sabato 13 gennaio alle 21 al Teatro Impero di Marsala.

Si tratta di un vero e proprio viaggio dove, tra un aneddoto e l’altro, l’attore toscano racconta le sue prime volte, e lo fa come se raccontasse la vita di ognuno di noi: “congiunzioni astrali favorevoli che hanno determinato eventi unici, le cosiddette Sliding doors, che ognuno ha incontrato nella vita e poi condivide con il pubblico un’altra sua passione, il canto, confermando le sue doti di artista a trecentosessanta gradi.

Brillante show musicale scritto da Paolo Contini insieme a Luigi Russo, che ne cura anche la regia; la produzione è di Nicola Canonico per la GoodMood, l’organizzazione di Enza Felice, le luci di Andrea Russo e la fonica di Pierangelo Ambroselli. Il service audio e luci è Primafila di Gianmarco Scarpitta. Per informazioni, prenotazioni e prevendita è possibile chiamare ai numeri 320.8011864 – 338.2615790 o rivolgersi presso la Pro Loco in via XI Maggio o presso I Viaggi dello Stagnone, in via Dei Mille n. 45. tel. 0923.956105 o anche on line su https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=457522&InstantBuy=1&CallingPageUrl=https://www.liveticket.it/elenco_opere.aspx?Id=288195#ancWizard