Marsala, si è spento Angelo Chirco

E’ deceduto a Marsala ad Angelo Chirco. Si è spento nelle scorse ore era un uomo molto conosciuto in città.

Sin da giovanissimo aveva iniziato a lavorare nella macelleria di famiglia. Per poi farne la professione della vita e per ultimo, dopo averne gestito una in proprio in corso Calatafimi, aveva lavorato nel reparto macelleria di diversi supermercati che se lo contendevano oltre che per la professionalità, anche per i rapporti umani che istaurava con i clienti.

Aveva una passione anche questa di famiglia per il calcio. Arrivò a calcare i campi dilettantistici di tutta la Sicilia con il ruolo di attaccante.