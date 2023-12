“X Mas Por..o Rosso”, la scritta vicino la sede del PD di Marsala

“Ieri, mercoledì 27 dicembre, è stato imbrattato il muro della sede del circolo del Partito democratico di Marsala. La scritta molto eloquente reca la dicitura “XMas”, che non è di certo l’abbreviazione di Christmas ma piuttosto un’unità militare e criminale fascista della RSI (Repubblica Sociale Italiana) guidata da Junio Valerio Borghese, seguita dalla scritta Porco Rosso” A renderlo noto è il segretario del PD, Paolo Pace.

“Pensare, come alcuni fanno che si tratti di “ragazzate”, disegna un quadro ancora più fosco. Se ci sono giovani assolutamente ignoranti della storia, che usano frasi del genere senza rendersi conto del loro reale significato, non fa ben sperare per il futuro. Che, ancora oggi, ci siano soggetti che con frasi e altre azioni richiamano ad un regime criminale come quello fascista, è vergognoso”, continua Pace.