Marsala: si accende l’albero a Bambina, ma le strade sono al buio

Da più di una settimana in contrada TerranoveBambina e in via Bue Morto, nel versante sud di Marsala manca la luce. Per il vero anche sulla via Pupo (di nuovo), in un tratto di via Trapani, per non parlare del Lungomare di competenza però provinciale.

I residenti di Terrenove e via Bue Morto fanno sapere: “La mancanza di luce sembra quasi coincidere con l’arrivo del sindaco nella nostra contrada per l’accensione dell’albero di Natale… si accende l’albero e poco dopo va via la luce sulle strade”. Probabilmente la coincidenza non c’entra nulla, ma un albero di Natale illuminato e le strade al buio sembra davvero un paradosso.