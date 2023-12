Anche a fine anno la terra trema in Sicilia, da Occidente a Oriente. Questa volta un terremoto di lieve entità si è verificato in Provincia di Trapani, epicentro Santa Ninfa, uno dei luoghi che tristemente ci fa venire in mente le terribili immagini del ’68, nel Belice.

Per fortuna in questo caso la scossa registrata alle 7.25 di stamani, è di magnitudo 2.5, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Queste le coordinate geografiche (lat, lon): 37.7720, 12.8500 ad una profondità di 11 km.