La ciclabile di Marsala al centro di liti: bici o auto, chi passa per prima?

La pista ciclabile continua ad essere al centro del dibattito a Marsala. Ormai è argomento da bar. Quello che desta più di una perplessità, non è solo quanto bella o brutta possa essere la ciclabile definita promiscua – quindi un incrocio tra pista e bike lane, ovvero corsia – ma anche come sta cambiando la viabilità urbana, sempre più caotica e come verrà usata la stessa ciclabile.

Già sono diversi i pedoni e i ciclisti che la usano, anche se l’opera non è ancora completa. Il problema però si pone principalmente nei punti in cui la corsia si restringe. Che fare?

Se lo chiedono anche i ciclisti e gli automobilisti. Difatti sono frequenti le diatribe su strada, nel Lungomare di Marsala, su chi deve passare per primo all’interno della pista. Se ci sono delle bici o delle auto, nei punti in cui la ciclabile è tratteggiata, si restringe o consente il passaggio dei mezzi a motore, chi deve passare per primo?

Al momento infatti, non ci sono semafori o cartelli stradali, per cui la viabilità viene regolata – o dovrebbe – dal buon senso, ‘sentimento’ che non appartiene agli automobilisti marsalesi. Al momento tutti hanno ragione e nessuno ha torto, anche se dovrebbero essere le bici a fermarsi nel momento in cui c’è uno scambio di corsia.

Oltre a questi dubbi, altri ne sono nati in merito alle zone in cui era stato passato il colore rosso che ora si è cancellato. Qui che succederà?

Al momento pochissime risposte e diversi litigi, sperando che non succeda di peggio.