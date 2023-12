Sport Invest di Valerio Antonini acquista la trapanese Telesud

L’imprenditore Valerio Antonini, presidente del Trapani Calcio e di Trapani Shark di Basket assieme all’editore Massimo Marino hanno diramato una nota stampa congiunta a seguito del preliminare di cessione di quote societarie di Telesud siglato oggi pomeriggio:

“Sport Invest, sotto la guida dell’imprenditore innovativo Valerio Antonini, annuncia con orgoglio la firma del preliminare di intesa per l’acquisizione delle quote del Gruppo Editoriale. L’accordo, siglato questo pomeriggio presso lo studio del Notaio Adriana Gasbarro in Trapani, apre la strada a un’avvincente nuova fase per il canale televisivo.

L’acquisizione segna l’inizio di un’epoca rivoluzionaria per Telesud che mira a trasformarsi in un canale televisivo nazionale di rilievo nei prossimi mesi. Questo passaggio rappresenta un componente chiave volto a consolidare la sua presenza nel panorama mediatico nazionale.

Sport Invest desidera esprimere il proprio ringraziamento a Massimo Marino per il suo contributo decisivo e la collaborazione durante questo periodo fondamentale. Marino continuerà a ricoprire il ruolo di Direttore Generale del canale televisivo per i prossimi tre anni, guidando l’azienda attraverso la sua fase di crescita e riorganizzazione.

Con la sua acquisizione stiamo ponendo le basi per un significativo sviluppo nel modo in cui comunicano i nostri club sportivi. La televisione diventerà il principale canale di comunicazione a livello nazionale per i due club sportivi, con un nuovo palinsesto arricchito da collaborazioni internazionali. Questo non solo amplificherà la portata della nostra comunicazione, ma contribuirà anche a rafforzare la nostra connessione con i fan e la comunità a livello locale e internazionale”.