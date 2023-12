A Marsala assunta la figlia del Presidente della Commissione d’esame dello stesso concorso

Dopo lo scandalo dei Forestali – al concorso poi annullato vinse il figlio dell’ex comandante che scelse la commissione d’esame – un’altra vicenda in tal senso è scoppiata tra le ‘mani’ del Comune di Marsala.

Una componente dell’equipe multidisciplinare per il Reddito di Cittadinanza assunta dal Comune di Marsala, prima a tempo determinato e poi stabilizzata a tempo indeterminato è figlia del presidente della Commissione esaminatrice dello stesso concorso per soli titoli.

E’ quanto emerge dalla relazione conclusiva sull’indagine condotta in merito all’assunzione dell’equipe dalla Commissione consiliare Accesso agli atti, presieduta da Rino Passalacqua. Il presidente della Commissione esaminatrice del concorso avviato nel 2018 per l’assunzione di diverse figure professionali – tra cui assistenti sociali, psicologi, educatori, sociologi, mediatore linguistico-culturale, ecc – per il progetto Sia/Rei (fondi povertà) era Nicola Fiocca, dal 1986 capo sezione Ragioneria del Comune, poi dirigente del settore Finanze e dal 2002 anche vice segretario generale dell’ente.

Nicola Fiocca è andato in pensione da dirigente nel luglio del 2022, mentre l’assunzione della figlia è diventata a tempo indeterminato nel dicembre dello stesso anno. Prima era impiegata nell’ente comunale Marsala-Schola, dove il padre è stato anche componente del Cda. Nella relazione della Commissione consiliare Accesso agli atti si legge che è stato audito il segretario generale del Comune che ha spiegato che la legge prevede un’incompatibilità tra membri della Commissione esaminatrice e candidati fino al quarto grado di parentela.

Ma in questo caso tale regola non è stata applicata. Peraltro, era un ‘segreto di Pulcinella’, in quanto era noto che la figlia di Nicola Fiocca, Francesca, era stata assunta prima in Marsala Schola per poi essere nominata coordinatrice dell’Ufficio Reddito di Cittadinanza del Settore Servizi alla Persona.

La Fiocca già era attiva in diverse iniziative, come ad ottobre 2022 quando partecipò ad una manifestazione per la Giornata Internazionale sulla Dislessia o ancora prima nel 2021 per la Giornata della Disabilità.

Cosa succederà adesso? Il sindaco Massimo Grillo dovrà attenersi alla legge e prendere una decisione.