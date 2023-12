A Marsala torna il Premio 91025, superospite Giovanna la Parrucchiera

Tutto pronto per la 9ª edizione del Premio 91025 che si svolgerà domani, 17 dicembre, dalle ore 17.30, al Teatro Impero a Marsala. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale ‘Ciuri’ e nato da un’idea di Filippo Peralta, è dedicato a tutte quelle “Eccellenze” che attraverso il proprio lavoro e la propria attività artistico-culturale, imprenditoriale, associativa, hanno contribuito in maniera significativa a portare in auge il nome di Marsala.

La manifestazione, ormai consolidata nel territorio e attesa annualmente, proporrà oltre a momenti di spettacolo, anche spazi di riflessione condivisa, in un momento come quello attuale in cui c’è più che mai bisogno di attenzione e confronto. Super ospite del Premio 91025 sarà ‘Giovanna La Parrucchiera’ che intratterrà il pubblico garantendo risate e gag cui i marsalesi – ma non solo – sono ormai affezionati. Come ogni anno, nell’ambito del Premio, ci sarà una sezione dedicata alle donne – per parlare del loro ruolo nella società, toccando vari ambiti – dal titolo “La Forza delle donne”.

Protagoniste ne saranno l’assessora del Comune di Marsala Valentina Piraino, vicesindaco e titolare delle deleghe, tra le altre, alle Pari Opportunità, Politiche Culturali e Pubblica Istruzione, Danila Di Stefano, vice Presidente e CEO della DRET Project, Società di Ingegneria di Partanna vincitrice, tra gli altri, del Premio CEO dell’anno – Le Fonti Awards a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana a Milano, la cui azienda è tra le prime imprese edili italiane ad ottenere la certificazione per la Parità di Genere, e Silvia Galfano, notaio. Presenteranno l’evento Ninny Bornice e Jana Cardinale. L’ingresso è gratuito.