Morte avvocato Milazzo, Lillo Gesone: “Con lui opposizione vera e responsabile”

La morte dell’avvocato ed ex consigliere comunale di Marsala Giuseppe Milazzo, ha scosso Palazzo VI Aprile. Ad intervenire con un messaggio di cordoglio è un suo ex ‘collega’ di Sala delle Lapidi, Lillo Gesone.

Gesone scrive: “Ho appreso sta mane della prematura scomparsa dell’Avvocato Giuseppe Milazzo, mi sono sentito in dovere e in obbligo morale di buttare nero su bianco questo breve ma sincero ricordo. Con Peppe Milazzo abbiamo condiviso 5 anni da consiglieri comunali nello stesso gruppo “Uniti a Sinistra” durante l’amministrazione di Renzo Carini. Cinque anni in cui insieme abbiamo fatto opposizione vera, ma mai interessata e spesso opposizione responsabile per evitare maggiori danni alla città, come quando pur votando contro, garantimmo con senso di responsabilità il numero legale per la votazione del bilancio senza chiedere nulla in cambio. Peppe Milazzo è stato compagno di lotta serio e preparato, i suoi innumerevoli interventi erano sempre puntuali e precisi e spesso volavano alto portando qualità all’interno del massimo consesso civico (cosa di cui oggi si sente veramente la mancanza). Uomo libero e indipendente, senza remore se si doveva andare allo scontro anche con esponenti politici della stessa area che cercavano compromessi lui andava. Aveva un carattere spigoloso, certamente come ognuno di noi non privo di difetti ma politico onesto, coraggioso, ha lottato per far si che fosse data rilevanza ai giovani nei partiti e nelle istituzioni cittadine. Peppe Milazzo, come altri, non ha avuto il giusto spazio che meritava, troppo autonomo, non allineato, servo di nessuno e si sa che spesso in politica non sono doti apprezzate. Molti non lo sanno e lui non lo disse mai, oggi ci tengo a dirlo, Peppe Milazzo versava ogni mese la sua indennità consigliere ad un ente benefico. Che la terra ti sia lieve compagno Peppe”.