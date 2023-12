Rissa tra due donne in pieno centro a Marsala

Una rissa, per fortuna senza alcune conseguenze fisiche di importante rilevanza per le protagoniste, si è verificata in prossimità di uno studio medico sulla via Amendola in pieno centro a Marsala.

Sulla dinamica che ha portato una presunta paziente a venire alle mani con un altro soggetto anche lei di sesso femminile è ancora tutto da verificare.

La paziente che ha dichiarato di essere di nazionalità rumena era con una carrozzina e con un piccolo bambino e ha inoltre detto di essere in stato interessante e visto che a seguito della presunta “discussione” non si sentiva bene, ha chiamato gli uomini del pronto soccorso.

Sul posto anche una volante della polizia per ricostruire l’accaduto.