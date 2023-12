Marsala, divelto palo segnaletico nel parcheggio del Lungomare

Non è la prima volta che accade e probabilmente accadrà ancora. Nella notte tra il 2 e il 3 di dicembre ignoti hanno divelto un palo della segnaletica stradale.

Stavolta è accaduto nel parcheggio del Lungomare di Marsala in prossimità del monumento ai Mille. Nelle scorse settimane un palo segnalatore di divieto era stato abbattuto in corso Calatafimi di fronte alla chiesa del Santo Padre. Sempre negli stessi giorni, come riportato dalla nostra redazione, un cartello segnaletico era stato letteralmente divelto in via Mazara.

Come si vede se non sono sempre i soliti ignoti, gli stessi stanno facendo cattivi proseliti. L’augurio è che vengano rintracciati e puniti come previsto dalla legge. A proposito di auspici, ci auguriamo che gli appositi uffici non lascino il palo per terra per settimane, come accaduto nei casi che abbiamo segnalato.